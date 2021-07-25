Первые поезда проехали по восстановленному мосту в Забайкалье

Вторую ветку полотна планируется восстановить в течение трех дней

Первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли мост через реку Ареда в Забайкалье. Как требует технология, сначала по восстановленной ветке железнодорожники пропустили пустой поезд, затем мост успешно преодолел гружёный состав.

Вторую ветку железнодорожного полотна планируется восстановить в течение трех дней, передает "ТВ Центр". Решение об открытии движения для пассажирских поездов будет принято после окончания всех тестовых испытаний. Пока добраться до места назначения помогают авиакомпании.

Железнодорожный мост между станциями Куэнга - Укурей в Сретенском районе Забайкалья обрушился утром в пятницу из-за мощных ливней и начавшихся затем паводков. По последним данным, в Забайкалье подтопленными остаются 16 жилых домов и 908 приусадебных участков, 12 низководных мостов, из которых три полностью разрушены, а также три участка муниципальных автодорог.

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