ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Первые поезда проехали по восстановленному мосту в Забайкалье

17:59
  • воскресенье
  • 25 июля 2021

Вторую ветку полотна планируется восстановить в течение трех дней

Первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли мост через реку Ареда в Забайкалье. Как требует технология, сначала по восстановленной ветке железнодорожники пропустили пустой поезд, затем мост успешно преодолел гружёный состав.

Вторую ветку железнодорожного полотна планируется восстановить в течение трех дней, передает "ТВ Центр". Решение об открытии движения для пассажирских поездов будет принято после окончания всех тестовых испытаний. Пока добраться до места назначения помогают авиакомпании.

Железнодорожный мост между станциями Куэнга - Укурей в Сретенском районе Забайкалья обрушился утром в пятницу из-за мощных ливней и начавшихся затем паводков. По последним данным, в Забайкалье подтопленными остаются 16 жилых домов и 908  приусадебных участков, 12 низководных мостов, из которых три полностью  разрушены, а также три участка муниципальных автодорог.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Восстановление железнодорожного моста в Забайкалье
Восстановление железнодорожного моста в Забайкалье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.