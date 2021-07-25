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Ученые выявили снижение интеллекта у переболевших коронавирусом

18:15
  • воскресенье
  • 25 июля 2021

Последствия сравнимы с инсультом

У переболевших коронавирусом снижается уровень интеллекта, а у перенесших болезнь в средней и тяжелой форме последствия могут быть сравнимы с инсультом. К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона, Кембриджского университета и Чикагского университета. Результаты опубликованы в журнале The Lancet.

О влиянии коронавируса на мозг ученые догадывались и раньше. На это, в частности, указывала потеря обоняния, "туман в голове" и другие нарушения когнитивных функций.

В ходе нового исследования ученые обследовали больше 81 тысячи переболевших коронавирусом. Участники в течение 2020 года сдавали тесты на интеллект.

Выяснилось, что у тех, кто был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, снижение результатов мозговой деятельности оказалось эквивалентно семи пунктам IQ. Это выше, чем показатели при инсульте.

Сильнее всего страдает способность к абстрактным логическим рассуждениям, планированию и концентрации внимания, выяснили ученые. При этом после выздоровления когнитивные способности не восстанавливаются до прежнего уровня.

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