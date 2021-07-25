В паспортах россиян может появиться новая графа

Этого хотят малочисленные коренные народы

В паспорта российских граждан может вернуться графа "национальность". С такой идеей выступил депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов.

Он обратил внимание на то, что ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. "У них есть определенные преференции, предусмотренные законодательством, для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности", — сказал депутат в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он также привел в пример Татарстан, где в паспорте есть надпись на татарском языке. На нем можно указать фамилию, имя и отчество.

"Если человек хочет обозначить таким образом свою принадлежность к тому или иному этносу, наверное, на примере вкладыша с ФИО на татарском можно, это некая связь в том числе с предками. А вот какие категории — это малочисленные народы, которые постоянно должны доказывать свою принадлежность к ним", — подытожил Гильмутдинов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram