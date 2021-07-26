Японию возмутил визит Мишустина на Итуруп

Токио считает Южные Курилы своими

Михаил Мишустин в понедельник прибыл на южнокурильский остров Итуруп, с которого начинается его рабочая поездка на Дальний Восток. В программе премьера – посещение поликлиники Курильской центральной районной больницы и рыбоперерабатывающего комплекса "Ясный".

Общаясь с рыбопромышленниками, Михаил Мишустин сообщил, что правительство предлагает создать на Курилах свободную таможенную территорию, сделать их привлекательными для зарубежных инвесторов за счет освобождения большинства видов деятельности от основных налогов. При этом острова не станут оффшорной зоной.

Визит Мишустина на Курилы возмутил Японию. МИД страны вызвал российского посла Михаила Галузина, чтобы заявить ему протест. Ранее Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявила, что поездка Мишустина на Итуруп "вызывает крайнее сожаление", пишет ТАСС.

Южные Курилы несколько десятилетий остаются предметом спора между Россией и Японией. Из-за этого страны до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны.

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