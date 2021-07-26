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В России цены на бензин оказались одними из самых низких в Европе

08:30
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Ниже только в Казахстане

Россия оказалась второй по дешевизне бензина Аи-95 среди европейских стран. По его доступности страна заняла 16 место, показало исследование РИА Новости.

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"Россия заняла в рейтинге шестнадцатое место между Италией и Казахстаном. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около тысячи литров 95-го бензина", - говорится в результатах исследования.

Всего в рейтинге оказалось 32 страны. Лидирующую позицию занял Люксембург – жители этого государства в среднем могут купить на свою зарплату около 2,6 тысячи литров бензина.

Что касается в стоимости топлива в пересчете на рубли, то здесь Россию обогнал только Казахстан – там литр Аи-95 стоит 34,3 рубля, в то время как в РФ - 49,1 рубля за литр.

"По данным Росстата, по сравнению с началом года цена на 95-ый бензин в нашей стране выросла на 4,0%, а на дизельное топливо – на 2,4%... В России рост цен на моторное топливо ожидается примерно на уровне инфляции. Следовательно, при сохранении текущего темпа роста заработной платы доступность бензина в нашей стране, как минимум, сохранится на прежнем уровне или даже увеличится", - резюмировали эксперты.

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