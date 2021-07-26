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Саакашвили придумал, что делать Украине после запуска "Северного потока-2"

08:22
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Глава исполкома совета реформ уверен, что транзит газа через Украину прекратится

Глава исполкома Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предложил властям Украины начать разрабатывать собственные ресурсы, в том числе "зеленый" водород. Саакашвили уверен, что после запуска трубопровода "Северный поток-2" транзит газа через Украину прекратится.

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"То, что геополитическое значение Украины после начала работы "Северного потока — 2" будет уменьшаться – это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе "зеленый" водород", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".

Он также обвинил Россию в том, что она якобы хочет "перекрыть для Украины" Черное море, так как на юге страны сосредоточены основные залежи "зеленого" водорода. "И Россия смотрит на эти вещи", — утверждает он.

"Северный поток-2" пройдет через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря. Реализация проекта находится на финальной стадии.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал выполнить все обязательства по действующему контракту о транзите газа через Украину. Однако продление транзита российского газа через Украину после 2024 года будет определяться исключительно экономической рентабельностью, говорили в Кремле.

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