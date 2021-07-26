Саакашвили придумал, что делать Украине после запуска "Северного потока-2"

Глава исполкома совета реформ уверен, что транзит газа через Украину прекратится

Глава исполкома Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предложил властям Украины начать разрабатывать собственные ресурсы, в том числе "зеленый" водород. Саакашвили уверен, что после запуска трубопровода "Северный поток-2" транзит газа через Украину прекратится.

"То, что геополитическое значение Украины после начала работы "Северного потока — 2" будет уменьшаться – это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе "зеленый" водород", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".

Он также обвинил Россию в том, что она якобы хочет "перекрыть для Украины" Черное море, так как на юге страны сосредоточены основные залежи "зеленого" водорода. "И Россия смотрит на эти вещи", — утверждает он.

"Северный поток-2" пройдет через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря. Реализация проекта находится на финальной стадии.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал выполнить все обязательства по действующему контракту о транзите газа через Украину. Однако продление транзита российского газа через Украину после 2024 года будет определяться исключительно экономической рентабельностью, говорили в Кремле.

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