В России начали строить два новых самолета "Судного дня"

Они придут на замену устаревшим самолетам на базе Ил-86

В России началось строительство самолета для управления войсками на случай ядерной войны, так называемого самолета "Судного дня". ВКС получат два таких борта.

Проект получил название "Звено-ЗС", пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Самолеты создаются на базе Ил-96-400М. Они придут на замену имеющимся Ил-80, построенным на базе пассажирских Ил-86. Дальность полета новых Ил-96-400М вырастет в два раза по сравнению с предшественником. Комплектация самолета позволит доводить приказы до наземных и подводных пусковых установок в радиусе шести тысяч километров.

Самолеты "Судного дня" предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Они имеют возможность дозаправки в воздухе и в полете сопровождаются истребителями.

Аналогичные самолеты есть у США. В 2019 году американские СМИ показали, как борт выглядит изнутри.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram