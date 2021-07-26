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В России начали строить два новых самолета "Судного дня"

08:27
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Они придут на замену устаревшим самолетам на базе Ил-86

В России началось строительство самолета для управления войсками на случай ядерной войны, так называемого самолета "Судного дня". ВКС получат два таких борта.

Проект получил название "Звено-ЗС", пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Самолеты создаются на базе Ил-96-400М. Они придут на замену имеющимся Ил-80, построенным на базе пассажирских Ил-86. Дальность полета новых Ил-96-400М вырастет в два раза по сравнению с предшественником. Комплектация самолета позволит доводить приказы до наземных и подводных пусковых установок в радиусе шести тысяч километров.

Самолеты "Судного дня" предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Они имеют возможность дозаправки в воздухе и в полете сопровождаются истребителями.

Аналогичные самолеты есть у США. В 2019 году американские СМИ показали, как борт выглядит изнутри.

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