Углеродный налог ЕС обойдется России в 1 млрд евро в год

В ЕС готовятся ввести новый сбор на импорт

Российские поставщики алюминия, железа, стали и удобрений могут начать оплачивать углеродный налог Евросоюза в размере от 1,1 миллиарда евро в год, когда трансграничный налог начнет взиматься в полной мере.

"Поставщики российских товаров с большим углеродным следом будут платить в бюджет Евросоюза не менее 1,1 миллиарда евро в год, когда власти европейских стран начнут в полной мере взимать трансграничный углеродный налог, официально предложенный Еврокомиссией 14 июля", - сообщается в исследовании РБК, проведенном по подтвержденной в Минэкономразвития методике.

Отмечается, что налог может затронуть российский экспорт в Европу на сумму порядка 7 миллиардов евро, а в натуральном выражении – около 16,3 миллиона тонн.

"Для России налог будет фактически равнозначен дополнительной адвалорной пошлине в 16% от стоимости товаров — 1,1 миллиарда евро от 7 миллиардов евро. Больше всего предстоит заплатить за ввоз железа и стали из России — 655 миллионов евро, азотных удобрений — 398 миллионов евро, что отражает более значительные объемы поставок в тоннах, а также показатели углеродоемкости этих продуктов", - резюмировали в издании.

14 июля Еврокомиссия опубликовала проект нового трансграничного углеродного регулирования, благодаря которому планируется уравнять продукцию, произведенную в Евросоюзе с минимальными выбросами СО2, и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Сборы будут вводиться постепенно, с 2023 по 2026 год.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram