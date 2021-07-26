Ефимова назвала нечестными Олимпийские игры в Токио

Далеко не все спортсмены получили разрешение соревноваться

Трехкратный призер Игр по плаванию Юлия Ефимова прокомментировала отстранение спортсменов от летней Олимпиады из-за коронавируса.

"Это уже нечестная Олимпиада, когда не все могут соревноваться", — цитирует Ефимову сайт "Матч ТВ".

В понедельник россиянки Юлия Ефимова и Евгения Чикунова квалифицировались в финал Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 метров брассом.

Ранее нидерландская скейтбордистка Кэнди Джейкобс рассказала, что пропустит Олимпиаду в Токио из-за положительного теста на коронавирус. До этого с соревнований сняли чилийскую тхэквондистку Фернанду Агирре.

Летние Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, связанных с подготовкой, проведением и участием на Олимпиаде-2020 в Токио достигло 148, сообщается на сайте Игр. При этом за последнее сутки выявлено 16 положительных тестов. Три из них относятся к спортсменам, гражданство которых не уточняется.

В копилке российских олимпийцев пока семь медалей. Первое золото для сборной России выиграла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета.

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