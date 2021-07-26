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Сергунина: Туристическим сервисом Russpass за год воспользовались 1,3 млн человек

08:46
  • понедельник
  • 26 июля 2021

В сервисе представлено более 2,7 тысячи предложений по всем регионам России

Аудитория туристического сервиса Russpass за первый год работы выросла до 1,3 млн человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, сегодня с сервисом сотрудничают все регионы России.

"Нам удалось собрать на одной площадке большое количество предложений для путешествий. С момента запуска турсервисом Russpass уже воспользовались 1,3 млн человек. Более 90% пользователей - граждане России, что говорит о возросшем интересе к внутреннему туризму", - сообщила Сергунина.

Она отметила, что самая активная аудитория сервиса – это жители Москвы, Московской области, Краснодарского края и Татарстана.

Сейчас в сервисе представлено более 2,7 тысячи предложений по всем регионам России – от Калининграда до Камчатки. Самые популярные направления - Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Тула, а также Нижегородская, Мурманская, Новосибирская области, Краснодарский край, Крым и республика Адыгея.

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