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Вирусолог раскрыл новое свойство вакцин от коронавируса

09:33
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Они могут помочь при реабилитации после COVID-19

Благодаря вакцинации можно избежать постковидного синдрома, который проявляется в виде депрессии, снижения когнитивных функций и слабости, считает врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

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"Похоже, вакцинация отрубает "ковидный хвост". <…> Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях, мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную", - уверен эксперт.

По его словам, для доказательства этого нужно провести ряд экспериментов.

"Экспериментальную группу с постковидным хвостом мы бы привили, а контрольную нет, и посмотрели, что и как работает", - заявил Водовозов.

С ним согласен и вакцинолог Евгений Тимаков. Он подчеркнул, что в реабилитационных центрах для переболевших коронавирусом вакцинированных пациентов нет, передает Ura.ru.

"Постковидный синдром возникает тогда, когда иммунитет не справляется и коронавирус размножается во всех органах нашего организма, соответственно, имея функцию защиты предварительной, мы спасаемся от постковидного синдрома", - резюмировал Тимаков.

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