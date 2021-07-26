Актриса из сериала "Мухтар" умерла в возрасте 73 лет

Причина смерти Зинаиды Пасютиной не сообщается

Актриса тетра и кино Зинаида Пасютина умерла в возрасте 73 лет. Причина смерти артистки на уточняется.

"Более 40 лет Зинаида Михайловна посвятила служению театральному искусству и Белорусскому государственному университету культуры и искусств, вела активную творческую, научную, педагогическую и общественную деятельность", – говорится в некрологе, опубликованном на сайте Белорусского государственного университета культуры и искусств.

О месте и времени прощания с Пасютиной сообщат дополнительно.

Зинаида Пасютина известна по кинопроектам "Плач перепелки", "Фабрика грез", "Капитан Гордеев" и "Мухтар. Новый след".

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