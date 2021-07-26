Эксперт объяснила невозможность четырехдневки в России

Страна пока не готова к сокращенному рабочему графику

В России вряд ли возможен переход на "четырехдневку" в ближайшее время из-за текущей экономической ситуации в стране, считает ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Екатерина Хейфец. По ее словам, сейчас нагрузка на бизнес и без этого слишком велика.

"Для полноценного перехода необходимо преодолеть большой путь как экономических, так и законодательных изменений. В первую очередь, важно провести эксперимент в условиях российской экономики с ключевыми заинтересованными компаниями, а также законодательно обеспечить соблюдение прав работников, чтобы при сокращении рабочих дней не пострадала заработная плата сотрудников", - объяснила эксперт.

По ее словам, изначально переход на четырехдневную рабочую неделю повлечет за собой рост издержек на кадры со стороны предпринимателей. Сдержать его может господдержка, но на сегодняшний день "помощь следует направить наиболее пострадавшим отраслям и слоям населения, а также на стимулирование роста производительности".

Научный сотрудник лаборатории "Количественные методы исследования регионального развития" РЭУ имени Плеханова Разият Амирханова добавила, что в стране существует множество сфер деятельности, в которых и вовсе не предусмотрены выходные. К ним относятся медицина, торговля, образование и сфера обслуживания, передает РИА Новости.

"И если образование и медицина все-таки имеют "законные" выходные, то предприятия торговли и сферы услуг в России работают практически без выходных. И при сокращении рабочей недели работодателям придется нанимать дополнительных сотрудников", - отметила Амирханова.

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