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Собянин рассказал о благоустройстве скверов и пешеходных зон на юго-востоке Москвы

09:45
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Благоустройство затронет три района

Сергей Собянин рассказал о проектах благоустройства в районах Выхино-Жулебино, Люблино и Марьино. Новый пост появился на его персональном сайте.

"В Выхино-Жулебино выполним благоустройство сквера имени Хлобыстова. Приведем в порядок дорожки и детские площадки. Свои "центры притяжения" появятся у любителей настольного тенниса и воркаута. Сквер станет более зеленым - за счет новых деревьев, кустарников и цветников", - говорится в сообщении.

Там появятся новые лавочки и опоры освещения, в том числе возле памятника летчику-фронтовику Алексею Хлобыстову. Также в Жулебино появится еще один благоустроенный сквер - в 4-м Люберецком проезде. Там создадут несколько уютных площадок для тихого отдыха, высадят живые изгороди, цветники и новые деревья.

Несколько проектов реализуют в Люблино. Будет обновлен сквер имени Судакова улице Краснодонская. Центральным элементом проекта станет строительство новой сцены с амфитеатром для уличных концертов и других досуговых мероприятий. Также там появится спортивная площадка с уличными тренажерами и теннисными столами.

Обновят и сквер имени Чехова на пересечении ул. Армавирская, Краснодарская и Таганрогская, а также сквер у Культурного центра имени Астахова на улице Люблинская. Две пешеходные зоны благоустроят в Марьино. Также в этом районе запланировано благоустройство сквера на пересечении улиц Перерва и Люблинская.

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