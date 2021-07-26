В Москве утвердили алгоритмы ведения беременных с COVID-19

Новые правила утверждены Клиническим комитетом

В Москве внедрены новые алгоритмы для наблюдения за состоянием и лечения беременных женщин с COVID-19.

Стационары кратковременного пребывания открылись в городских клинических больницах: №15 имени Филатова и №52, передает АГН "Москва".

"Для будущих мам выявление коронавирусной инфекции — это большой стресс. Большинству из них не требуется госпитализация, но даже при легкой форме течения болезни важно постоянно отслеживать динамику состояния и проводить необходимые по сроку беременности плановые обследования", — заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Новые алгоритмы ведения беременных с COVID-19 утверждены Клиническим комитетом. Общий список обязательных исследований и осмотров состоит из 14 пунктов и может быть расширен при необходимости в каждом конкретном случае.

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