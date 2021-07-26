Юлия Савичева рассказала о своей болезни

Певица поразмышляла о здоровье и бодипозитиве
Певица Юлия Савичева рассказала, как относится к популярному сейчас движению за бодипозитив. Выпускница "Фабрики звезд" призналась, что не понаслышке знает о проблемах со здоровьем, которые отражаются на внешности.
Исполнительница порадовалась тому, что сейчас людям с нестандартной внешностью не нужно бояться общественного осуждения.
"Для меня бодипозитив - это прежде всего отказ от болезненной худобы, отказ от "обложечного" идеала. Пройдя начальную стадию анорексии, я знаю, о чем говорю. Я вас призываю не переносить обложку в жизнь", - заявила артистка в Instagram.
Она призналась, что сейчас ощущает себя гораздо свободнее. Савичева подчеркнула, что следит за питанием и придерживается здорового образа жизни, но больше не гонится за "идеальной" фигурой.
"Главное - выглядеть здоровым и быть счастливым человеком! Поверьте, это сразу видно на лице", - заключила певица.
"Главное, чтобы бодипозитив был здоровым и без крайностей"; "Хорошо отношусь, главное внутри чувствовать себя счастливым и принимать свое тело"; "Если человек полюбит себя таким какой он есть, то его и воспринимают также", - согласились с ней подписчики.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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