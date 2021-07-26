В Петербурге зарезали семью отставного адмирала

В убийстве заподозрили военного

В Санкт-Петербурге зарезали жену и сына отставного адмирала Военно-морских сил (ВМФ) России Леонида Лобанова.

Тела 84-летней женщины и 56-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями обнаружили в квартире дома на улице Бутлерова в Калининском районе 24 июля. Погибшие лежали на диване в одном нижнем белье. Как сообщает РИА Новости, о страшной находке стало известно после жалоб соседей на неприятный запах и звонка в полицию дочери Лобанова, проживающей в Мурманске.

Из квартиры пропали только ключи, хотя были и ценности, и 600 тысяч наличными. Следов пьянки или взлома двери нет.

По информации источника "Фонтанки", в убийстве подозревают самого Лобанова. Преступление произошло не позднее 16 июля, так как десять дней назад отставного адмирала насмерть сбила электричка на железнодорожной станции Ручьи.

Сын Лобанова "был творческой личностью" и стоял на учете у психиатра.

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