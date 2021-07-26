Россияне завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду

Александр Бондарь и Виктор Минибаев показали третий результат в синхронных прыжках в воду с 10 метров

Российские олимпийцы Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовую медаль на Играх в Токио. Спортсмены показали третий результат в синхронных прыжках в воду с 10 метров.

Первое место заняли британцы Том Дейли и Мэттью Ли, второе – представители Китая Цао Юань и Чэнь Айсэнь.

У сборной России, которая в Токио выступает под флагом ROC, теперь одна золотая, четыре серебряные и три бронзовые медали, передает "Интерфакс".

Накануне российские спортсмены завоевали пять наград. Первое золото Игр в Токио принесла российской команде стрелок Виталина Бацарашкина.

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