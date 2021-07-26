Россияне завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду

Александр Бондарь и Виктор Минибаев показали третий результат в синхронных прыжках в воду с 10 метров
Российские олимпийцы Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовую медаль на Играх в Токио. Спортсмены показали третий результат в синхронных прыжках в воду с 10 метров.
Первое место заняли британцы Том Дейли и Мэттью Ли, второе – представители Китая Цао Юань и Чэнь Айсэнь.
У сборной России, которая в Токио выступает под флагом ROC, теперь одна золотая, четыре серебряные и три бронзовые медали, передает "Интерфакс".
Накануне российские спортсмены завоевали пять наград. Первое золото Игр в Токио принесла российской команде стрелок Виталина Бацарашкина.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram