"Привитые переносят болезнь легче": что происходит в ковидных больницах

Во многих больницах заканчиваются свободные койки

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 23239 новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны 16200 человек. По-прежнему самый эффективный способ защитить себя от ковида - это прививка. В регионах открыты тысячи специальных медпунктов. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках, торговых центрах и даже на предприятиях.

В городской отдел Анапы выстроилась очередь: сотрудники ГИБДД, уголовного розыска, отдела дознания делают прививки от коронавируса. Полицейские, как и представители еще десятка профессий, находятся в группе риска. То есть активно контактируют с людьми. И чтобы защитить работников самых разных сфер, Роспотребнадзор сегодня, заявил, что организациям и предприятиям в стране необходим "коллективный иммунитет". Достичь его можно, если увеличить число вакцинированных до 80 процентов

В Екатеринбурге на прививки пришли сотрудники местного избиркома. Более ста человек. В сентябре выборы и подготовиться к ним необходимо заранее.

"Мы проводим вакцинацию по добровольному принципу, но стараемся каждому человеку, который в сентябре этого года будет работать на избирательных участках, донести необходимость сделать прививку", - говорит официальный представитель избирательной комиссии Свердловской области Анна Абсалямова.

В ковидном отделении городка Оха, это на Сахалине, нет свободных мест. За сутки в "красную зону" привезли еще 50 человек. В палатах - жители, которые прививаться не спешили и едва не поплатились жизнями. У каждого второго обширное поражение легких. И врачам стоило не малых усилий, чтобы спасти пациентов.

"Это самые тяжелые пациенты, часть из них нуждалась в реанимационном лечении. Очень трудно работать в этих условиях, потому, что пациенты поступают каждый день, каждый день требует много сил и средств, чтобы им оказывать помощь", - говорит заместитель главного врача Охинской ЦРБ Елена Бабаева.

Только сейчас заболевшие понимают, насколько опасен индийский штамм и вызванные им осложнения.

"Пока не увидишь это все своими глазами и реально не почувствуешь на своем здоровье, ты не можешь оценить, а когда попал сюда, когда нет сил, ну, все очень сложно проходит", - делится ощущениями пациентка Светлана Волошина.

Испытав на себе, что значит заболеть, пациенты, теперь уже сами просят власти усилить на Сахалине профилактические меры. Врачи говорят, что ограничения, возможно, и не пригодились, если бы к ним прислушивались еще зимой. И число заболевших островитян сегодня не превысило бы отметку в 27 тысяч человек.

"Соблюдайте все меры предосторожности. И, безусловно, в первую очередь, это вакцинироваться. Как мы видим сейчас из нашей практики, те кто вакцинировался, переносят болезнь гораздо легче, без фатальных осложнений", - говорит главврач ЦРБ Валерий Шарыкин.

Дополнительные медпункты сегодня разворачивают в военных городках и гарнизонах.

В санчасти говорят, что мобильный пункт позволит разгрузить городские поликлиники. В наличие есть все необходимое: вакцины, шприцы, диагностическое оборудование. Сделать прививку смогут не только сержанты и офицеры, но также члены их семей.

"Пропускная способность до 150 человек в сутки. Сюда может прийти любой желающий по предварительной записи на портале Госуслуги", - говорит начальник мобильного госпиталя ЦВО Дмитрий Щукин.

Вакцинация активно идет в Поволжье и Южном военном округе. На сегодня привитых двумя компонентами "Спутником V" в подразделениях уже более 500 тысяч.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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