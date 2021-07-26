Сборная России завоевала восьмую медаль на Играх в Токио

Бронзу в синхронных прыжках в воду завоевали Александр Бондарь и Виктор Минибаев

Сегодня третий день соревнований на Олимпийских играх в Токио. Для наших спортсменов он начался с победы. Бронзу в синхронных прыжках в воду с вышки завоевали Александр Бондарь и Виктор Минибаев. Эта медаль стала восьмой для сборной на этих играх.

Сегодня в Токио разыгрывают 21 комплект наград в 14 видах спорта. Россияне выступят в девяти дисциплинах, в том числе в триатлоне, плавании, стендовой стрельбе, маунтинбайке, дзюдо, спортивной гимнастике, фехтовании и тхэквондо.

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