Страна под прицелом: в США за неделю застрелили 430 человек

Соединенные Штаты бьют антирекорды по числу погибших в инцидентах со стрельбой

Соединённые Штаты бьют антирекорды по числу погибших в инцидентах со стрельбой. Неутешительную статистику представил телеканал ABC. Только на прошлой неделе всплеск насилия унёс жизни более 400 человек. В 2020 году жертвами вооружённых нападений стали свыше 40 тысяч американцев.

Нация в огне, вся страна под прицелом. Американские СМИ подвели итоги недели очередным криминальным антирекордом. За семь дней в инцидентах со стрельбой погибли 430 человек. Тысяча получили ранения. В стране эпидемия жестокости - от Хьюстона до Питтсбурга, констатируют репортеры. И на карте США демонстрируют масштабы.

Вашингтон. Стрельба у бейсбольного стадиона. Западная Филадельфия. В супермаркете под перекрестный огонь попали мать и ребенок. Техас. Шальная пуля залетела в комнату, где находился 15-летний подросток и попала ему в голову.

"Я должен был быть там, потому что, когда ты говоришь своему ребенку, что защитишь его, это обещание, которое ты никогда не сможешь забрать обратно", - говорит отец погибшего Тристана Росаса.

Только в этом году в результате стрельбы погибли 24 тысячи американцев, 800 из них дети. Прошлый год - 43 тысячи жертв применения оружия. Генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о создании ударного отряда для борьбы со всплеском насилия.

"Это бьёт не только по сообществам, которым мы служим, но и по нашему собственному правоохранительному сообществу. Страна столкнулась с трагедией бесконтрольного применения оружия", - заявил генпрокурор США Меррик Гарланд.

Ударные отряды прокуроров и федеральных агентов направят в пять основных городов, которые столкнулись с ростом преступлений, в том числе и в Чикаго, который уже называют "Чираком", сравнивая количество погибших здесь и в Исламской Республике.

"Эта неделя свидетельствует об огромной системной проблеме, когда люди начинают бояться выходить в парки, боятся ходить в торговые центры, потому что они знают, что, когда они пойдут куда-либо из проезжающей мимо машины, могут раздаться выстрелы", - заявил Марк Брайант, основатель Gun Violence.

Только по официальным данным, на руках у населения США - под 400 миллионов стволов. И сколько их них приобретены для самообороны, а сколько для нападения, сказать сложно. Рассуждая о причинах нарастающего насилия, власти пытаются списать все на коронавирусные ограничения, безработицу и слишком свободное хождение оружия в стране. Жертвами выставляется исключительно цветное население.

Однако любители списать все на расовую дискриминацию умалчивают, что цветные чаще всего становятся жертвами своих же, а не белых. Исторически темнокожие сообщества были более криминализированы. За два десятилетия, например, чикагские афроамериканцы убили больше представителей своей расы, чем Америка потеряла в двух последних войнах в Ираке и Афганистане. Сокращение финансирования полиции и репрессии к офицерам, осмелившимся на жесткие задержания темнокожих преступников, безнаказанные погромы членов движения BLM только усугубили ощущение вседозволенности.

Лилия Акиньшина, Илья Титов, "ТВ Центр".

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