Президента Туниса обвинили в госперевороте

Каис Саид освободил от должности премьер-министра и заморозил работу парламента

В столице Туниса военные заблокировали здание парламента и штаб-квартиру национальной телекомпании. До объявления мобилизации президент страны Каис Саид освободил от должности премьер-министра, заморозил работу парламента и лишил всех депутатов неприкосновенности. Меры были приняты в связи с массовыми антиправительственными протестами, которые начались накануне. Жители требуют положить конец коррупции. Спикер парламента назвал происходящее переворотом.

Столкновения с полицией, беспорядки и хаос. Массовые волнения захлестнули Тунис. География протеста - почти вся страна. Жара под 50 градусов демонстрантов не испугала. Участники - в основном, молодёжь. В Суссе, Сфаксе, столице страны и других крупнейших городах люди выходят на улицы, громят и поджигают офисы правящей "Партии возрождения". Её винят в провальной социальной и экономической политике, а также крахе системы здравоохранения, которая не справилась с пандемией. Коронавирус только подстегнул недовольство.

- Это правительство отбирает у нас деньги и вечно воюет. Мы голодаем и умираем. Мы против несправедливости, угнетения и высоких цен. Хватит! 9 министров не должны управлять страной!

Стенка на стенку против полиции. В стражей порядка летят камни и всё, что попадётся под руку. Силовики отвечают слезоточивым газом. Центр столицы перекрыт. Картина напоминает то, что происходило в республике в 2011 году. Примерно так же начиналась "Арабская весна" - череда протестов, в результате которых к власти пришли умеренные исламисты из Партии возрождения. Теперь свергнуть пытаются их.

- В 2011 году я тоже участвовал в протестах, выступал за создание рабочих мест, свободу и национальное достоинство. Прошло десятилетие, а требования всё те же.

Спустя несколько часов после начала волнений в столицу ввели военную технику. Армия взяла в кольцо здание Ассамблеи народных представителей - парламента страны. В ответ на требования протестующих президент Каис Саид приостановил работу законодательного органа, лишил неприкосновенности некоторых депутатов и отправил в отставку главу правительства. Руководитель президентской гвардии назначен министром внутренних дел.

"Как глава государства я беру на себя управление страной и буду выполнять свои обязанности с помощью правительства. Премьер-министр будет назначен позже указом президента, как и другие решения, необходимые для становления мира и спасения республики", - сообщил президент Туниса Каис Саид.

Заявление главы государства на улицах встретили ликованием. А вот спикер парламента и руководитель правящей партии Рашид Аль-Ганнуши увидел в этом решении политические мотивы. Он обвинил президента в переделе власти и призвал институты власти продолжать работу, игнорируя указ президента.

"Решения, которые приняты в высших кругах власти, удивили не только нас, но и народ Туниса, который гордится достижениями арабской весны и по праву считает себя главной демократией арабского мира. Президент нарушил Конституцию, это госпереворот", - сказал спикер парламента Туниса Рашид Аль-Ганнуши.

Президент и спикер - давние политические противники. Эксперты считают, что глава государства воспользовался обстановкой в стране для расширения собственных полномочий, которые по закону ограничиваются исключительно вопросами внешней политики и обороны.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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