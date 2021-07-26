Британия и Швейцария ушли под воду из-за проливных дождей

В Лондоне за несколько часов выпала месячная норма осадков

В Европе бушует мощное наводнение, вызванное сильнейшими дождями. Град и ливни обрушились на Швейцарию. Подтоплены жилые дома, перекрыты дороги. Похожая картина - в Великобритании, где под ударом стихии оказался Лондон. За несколько часов там выпала месячная норма осадков.

Согласно английской поговорке, есть три вида дождя: дождь на завтрак, дождь на обед и дождь на ужин. Но это слишком даже для Лондона – за несколько часов на столицу Великобритании обрушилось осадков в два раза больше июльской нормы. Затоплены дороги. Водители оставляют машины, не справляясь с управлением. Стихия вносит свои коррективы в правила дорожного движения.

Наземный транспорт ходит с перебоями, закрыты 8 станций метро. Две больницы в Восточном Лондоне перестали оказывать неотложную помощь. Под водой оказались магазины.

Затоплены подвалы жилых домов, люди расчищают водостоки и канализацию от мусора, чтобы вода быстрее уходила, но пока это не приносит ощутимого результата. Пожарная охрана заявила, что за несколько часов к ним поступило около 300 звонков, связанных с наводнением. Власти посоветовали лондонцам оставаться дома.

А это реакция сдержанных швейцарцев, очень точных в эпитетах. Сильные дожди и грозы обрушились на центральную часть страны – больше всего пострадали кантоны Цуг и Люцерн. Оперативный центр полиции последнего зафиксировал более 200 сообщений о подтоплениях после обрушившейся грозы с градом. Затоплены дома, автомобильные дороги, нарушено железнодорожное сообщение между регионами. Цуг также засыпало градом, под водой оказались подвалы и улицы в пяти муниципалитетах. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время дожди не прекратятся.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента телеканала "ТВ Центр" Александры Паниной.

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