В античном театре Херсонеса показали спектакль о Троянской войне

Сценарий создан по трагедии Еврипида "Ифигения в Авлиде"

Путешествия сквозь века под открытым небом. В античном театре Херсонеса, сохранившемся до наших времён, проходит 20-й в новейшей истории сезон. На древнегреческой сцене - спектакль "Троянская война. Начало". Сценарий создан по трагедии Еврипида - "Ифигения в Авлиде", написанной 2,5 тысячи лет назад, но которая по своему смысловому содержанию до сих пор не потеряла актуальности.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента телеканала "ТВ Центр" Никиты Васильева.

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