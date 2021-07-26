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Мишустин обсудит с Путиным "интересные" меры по Курилам

11:42
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Премьер находится на Дальнем Востоке с рабочим визитом

Обеспечить современным оборудованием центральную районную больницу на Курилах поручил сегодня Михаил Мишустин. С визита в медучреждение на острове Итуруп премьер начал рабочую поездку на Дальний Восток, передает "ТВ Центр".

Глава кабмина осмотрел кабинеты профилактики, вакцинации, рентгена. Пообщался с персоналом. Обсудили действующие программы социальной поддержки врачей. Затем Михаил Мишустин отправился на рыбоперерабатывающий комплекс, где рассказал о новых экономических мерах, которые сейчас обсуждаются в правительстве. Это в том числе предложения по льготам для инвесторов и создание на Курилах свободной таможенной зоны.

"Мы буквально на днях обсуждали с президентом России тот набор мер, который можно привезти на Курилы, чтобы инвестиционная деятельность, экономическая деятельность была более эффективна. И этот набор мер беспрецедентный… По приезду мы обязательно посоветуемся, подумаем, и я доложу об этих предложениях президенту России. И будет принято соответствующее решение. Думаю, что оно будет очень интересным для всех, кто работает здесь и кто хотел бы здесь работать, включая наших западных инвесторов и партнеров из других стран", - заявил Мишустин.

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