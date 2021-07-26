В Самаре водитель протаранил 11 машин и влетел в трамвай (видео)

Мужчина не имел прав

В Самаре 44-летний водитель Opel Astra без прав протаранил 11 автомобилей и трамвай.

Инцидент произошел 25 июля во дворе дома №46 по улице Владимирская, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД по региону. Сначала горе-водитель столкнулся с Kia Rio, которая от удара столкнулась с "ВАЗ-2111". Затем Opel Astra врезался в еще одну Kia Rio, затем столкнулся со стоящими автомобилями Mitsubishi и Skoda.

Проехав чуть дальше, водитель врезался в припаркованные два Volkswagen, SsangYong, Kia и Nissan Almera. Продолжив движение, иномарка столкнулась с "Газелью", после чего машину отбросило на стоящий трамвай.

Во время столкновений никто не пострадал. На данный момент виновник массового ДТП задержан. Со слов очевидцев, мужчина был пьян.

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