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Голикова: Пандемия вскрыла проблему безработицы среди молодежи

10:59
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Молодежи приходится браться за не требующие квалификации вспомогательные работы

Из-за отсутствия образования и необходимой квалификации молодым россиянам становится все труднее найти работу, они вынуждены заниматься "не требующими квалификации вспомогательными работами", заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, особенно заметно это стало во время пандемии коронавируса.
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"Пандемия с учетом того, что многие наши граждане оказались лишенными работы, оголила нам, наверное, самые болевые точки рынка труда, указала нам на некоторые проблемы, которые связаны с трудоустройством молодежи, с наличием на рынке труда молодых людей, которые вовсе не имеют никакого образования, никакой профессиональной подготовки и вынуждены получать либо совсем минимальное пособие по безработице, либо заниматься какими-то совершенно не требующими квалификации вспомогательными работами", - отметила она.

По словам Голиковой, сейчас молодые люди все чаще делают выбор в пользу среднего профессионального образования. Вице-премьер уверена, что во многом это заслуга набирающего все большую популярность движения WorldSkills, передает "Россия24".

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