В России за сутки выявили 23239 случаев коронавируса

Вылечились 16200 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 23239 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 727 человек, выздоровели 16200 заболевших.

В Москве за сутки заболели 2629 человек, в Подмосковье - 2161, в Санкт-Петербурге - 1929.

За весь период пандемии в стране выявлено 6149780 случаев инфекции. Умер 154601 пациент. Выздоровели 5506834 человека.

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