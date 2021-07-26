В России за сутки выявили 23239 случаев коронавируса

Вылечились 16200 человек
За минувшие сутки в России зарегистрировано 23239 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 727 человек, выздоровели 16200 заболевших.
В Москве за сутки заболели 2629 человек, в Подмосковье - 2161, в Санкт-Петербурге - 1929.
За весь период пандемии в стране выявлено 6149780 случаев инфекции. Умер 154601 пациент. Выздоровели 5506834 человека.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram