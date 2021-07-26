Наталья Сергунина: в туротрасли Москвы работает более полумиллиона человек

За семь лет число рабочих мест в туротрасли Москвы выросло на 35%

В 2021 году в столице появилось три новых гостиничных комплекса: на Космодамианской набережной, Рогожском Валу и в 1-м Земельном переулке. Всего до конца года в Москве начнут работать 14 новых гостиниц, заявила заммэра города Наталья Сергунина.

"На 2021 год намечено открытие 14 отелей, что говорит об оптимизме инвесторов и интересе бизнеса к проектам в Москве. Еще десять лет назад его практически не было. К примеру, в 2011 году открылось только две гостиницы, а в 2015 году — уже девять", - рассказала она.

Росту туристической привлекательности города способствует увеличению числа рабочих мест в отрасли. На сегодняшний день в туристической сфере занять свыше полумиллиона москвичей.

Сергунина рассказала и о "типичном московском туристе". По ее словам, это молодой и активный путешественник 25–45 лет. Число таких туристов в прошлом году составило более половины внутреннего турпотока и около 70% иностранного. Отмечается, что иностранцы задерживаются в столице на 7-8 дней, тогда как россияне – на 5-6 дней.

Заммэра напомнила, что осенью ожидается выход первого гида Michelin по московским ресторанам. Это должно поспособствовать привлечению новых туристов.

"Основатели сетевых и несетевых заведений, повара ждали этого момента. Считаю, что они заслужили такого внимания и высоких оценок, причем не только со стороны специалистов Michelin, но и поклонников качественной кухни во всем мире", - уверена Сергунина.

Кроме того, в начале этого года Москва присоединилась к проекту Всемирного совета по туризму, а в июне была проведена онлайн-презентация туристических возможностей города. В ней приняли участие 25 столичных компаний и более 130 представителей туротрасли Сингапура и Таиланда.

"Постоянное взаимодействие с представителями международного турбизнеса и государственных структур идет на пользу всем сторонам. Оно позволяет объединить компетенции, своевременно обмениваться взглядами и опытом для решения совместных задач", - заключила Сергунина.

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