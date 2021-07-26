Самолет Belavia подал сигнал бедствия над Воронежем

Лайнер готовится к посадке

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Belavia, выполняющий рейс Минск-Анталья (Турция), подал сигнал бедствия.

Лайнер намеревается совершить вынужденную посадку в Воронеже, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

"Экипаж подал сигнал бедствия спустя час после вылета <…> Сейчас самолет быстро снижается", - сказал источник.

Причина экстренной посадки выясняется.

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