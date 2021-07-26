Самолет Belavia подал сигнал бедствия над Воронежем

Лайнер готовится к посадке
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Belavia, выполняющий рейс Минск-Анталья (Турция), подал сигнал бедствия.
Лайнер намеревается совершить вынужденную посадку в Воронеже, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.
"Экипаж подал сигнал бедствия спустя час после вылета <…> Сейчас самолет быстро снижается", - сказал источник.
Причина экстренной посадки выясняется.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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