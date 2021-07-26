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ФСБ раскрыла сеть подпольных торговцев оружием

11:24
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Спецоперация проводилась в 25 регионах страны

Федеральная служба безопасности(ФСБ) разоблачила сеть подпольных оружейников в 25 регионах страны.

Во время операции сотрудники правоохранительных органов изъяли 272 ствола - как винтажных типа винтовок Мосина, так и современных вроде "Винтореза".

Объявления о продаже публиковались в интернете, оружие рассылалось покупателям по почте. Оплата производилась через электронные платежные системы.

В ФСБ напомнили, что с 12 июля была усилена ответственность за преступления в сфере незаконного хранения, изготовления и сбыта оружия.

"Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается", - отметили в службе.

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