Подавший сигнал бедствия самолет Belavia изменил курс на Москву

На борту находятся 207 человек

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Belavia, выполняющий рейс Минск-Анталья (Турция), решил не садиться в Воронеже.

Лайнер летит на небольшой высоте в сторону Москвы. Ожидается, что он сядет в аэропорту "Домодедово", передает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что самолет подал сигнал бедствия над Воронежской областью через час после вылета из столицы Белоруссии.

Причина внештатной ситуации устанавливается. По предварительной информации, у самолета сработал датчик неисправности. На борту находятся 207 человек, включая экипаж.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram