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Подавший сигнал бедствия самолет Belavia изменил курс на Москву

11:45
  • понедельник
  • 26 июля 2021

На борту находятся 207 человек

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Belavia, выполняющий рейс Минск-Анталья (Турция), решил не садиться в Воронеже.
Самолет Belavia подал сигнал бедствия над Воронежем

Лайнер летит на небольшой высоте в сторону Москвы. Ожидается, что он сядет в аэропорту "Домодедово", передает "Интерфакс".  

Ранее стало известно, что самолет подал сигнал бедствия над Воронежской областью через час после вылета из столицы Белоруссии.

Причина внештатной ситуации устанавливается. По предварительной информации, у самолета сработал датчик неисправности. На борту находятся 207 человек, включая экипаж.

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