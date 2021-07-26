Подавший сигнал бедствия самолет Belavia изменил курс на Москву

На борту находятся 207 человек
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Belavia, выполняющий рейс Минск-Анталья (Турция), решил не садиться в Воронеже.
Лайнер летит на небольшой высоте в сторону Москвы. Ожидается, что он сядет в аэропорту "Домодедово", передает "Интерфакс".
Ранее стало известно, что самолет подал сигнал бедствия над Воронежской областью через час после вылета из столицы Белоруссии.
Причина внештатной ситуации устанавливается. По предварительной информации, у самолета сработал датчик неисправности. На борту находятся 207 человек, включая экипаж.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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