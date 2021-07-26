В Госдуме предложили заменять школьные завтраки на сертификаты

Многие дети отказываются есть в школе

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить родителям младшеклассников возможность выбирать между бесплатными школьными завтраками и ежегодными выплатами на продукты. Соответствующее предложение парламентарий направил на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

В прошлом учебном году в российских школах ученикам 1-4 классов начали предоставлять бесплатные горячие завтраки. На это из федерального бюджета выделили 205 миллиардов рублей до 2023 года.

При этом немало детей отказываются от школьного питания и предпочитают завтракать дома. Многие дети имеют пищевые аллергии, а потому не используют предложенные им завтраки, отметил Сухарев.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть альтернативную систему обеспечения горячим питанием школьников младших классов, а именно выдать родителям специальных ежегодных сертификатов, которые можно будет расходовать на покупку горячего питания в школе либо на самостоятельное приобретение для детей продуктов питания", - заявил он.

Парламентарий добавил, что в этом случае потребуется введение механизма контроля за целевым расходованием средств данных сертификатов, передает RT.

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