ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Толстой потребовал привести в порядок набережную Москвы-реки в Капотне

12:07
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Благодаря городу ее только недавно привели в порядок

Депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой в ходе инспекции набережной в Капотне раскритиковал состояние территории, которую совсем недавно облагородили и привели в порядок благодаря усилиям городских властей.

Он обратил внимание на то, что ответственная организация не следит за состоянием газонов и деревьев, не работают туалеты, а на набережной нет видеонаблюдения. Толстой пригрозил поставить вопрос о неполном служебном соответствии директора ГБУ, если в течение ближайших двух недель на набережной не начнутся работы.

"Парк – это не один подъезд, это общественная территория, сюда вся Капотня ходит гулять. И сделано красиво – обидно, когда эта красота оказывается в каком-то в неухоженном заброшенном виде", – заявил Толстой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Пётр Толстой
Пётр Толстой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.