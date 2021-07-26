Толстой потребовал привести в порядок набережную Москвы-реки в Капотне

Благодаря городу ее только недавно привели в порядок

Депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой в ходе инспекции набережной в Капотне раскритиковал состояние территории, которую совсем недавно облагородили и привели в порядок благодаря усилиям городских властей.

Он обратил внимание на то, что ответственная организация не следит за состоянием газонов и деревьев, не работают туалеты, а на набережной нет видеонаблюдения. Толстой пригрозил поставить вопрос о неполном служебном соответствии директора ГБУ, если в течение ближайших двух недель на набережной не начнутся работы.

"Парк – это не один подъезд, это общественная территория, сюда вся Капотня ходит гулять. И сделано красиво – обидно, когда эта красота оказывается в каком-то в неухоженном заброшенном виде", – заявил Толстой.

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