ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самолет Belavia сел в "Домодедово" на одном двигателе

12:25
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Никто из пассажиров не пострадал

Самолет авиакомпании Belavia успешно сел в столичном аэропорту "Домодедово". Как стало известно ТАСС, у лайнера отказал один двигатель.
Подавший сигнал бедствия самолет Belavia изменил курс на Москву

Ранее стало известно, что самолет Boeing 737 авиакомпании Belavia, выполняющий рейс Минск-Анталья (Турция), подал сигнал бедствия над Воронежской областью через час после вылета из столицы Белоруссии. Спустя время лайнер изменил курс и решил сесть в московском аэропорту "Домодедово".

На борту находились 197 пассажиров и 7 членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал. Пассажиров доставят в терминал и отправят в Анталью другим самолетом.

"Пока никаких запросов об оказании помощи не поступало, тем не менее дипмиссия готова незамедлительно оказывать ее в пределах своей компетенции", - сказали РИА Новости в посольстве Белоруссии в России.

Boeing 737 уже освободил взлетную полосу и находится на стоянке аэропорта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Самолет Belavia
Самолет Belavia
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.