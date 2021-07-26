Самолет Belavia сел в "Домодедово" на одном двигателе

Никто из пассажиров не пострадал

Самолет авиакомпании Belavia успешно сел в столичном аэропорту "Домодедово". Как стало известно ТАСС, у лайнера отказал один двигатель.

Ранее стало известно, что самолет Boeing 737 авиакомпании Belavia, выполняющий рейс Минск-Анталья (Турция), подал сигнал бедствия над Воронежской областью через час после вылета из столицы Белоруссии. Спустя время лайнер изменил курс и решил сесть в московском аэропорту "Домодедово".

На борту находились 197 пассажиров и 7 членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал. Пассажиров доставят в терминал и отправят в Анталью другим самолетом.

"Пока никаких запросов об оказании помощи не поступало, тем не менее дипмиссия готова незамедлительно оказывать ее в пределах своей компетенции", - сказали РИА Новости в посольстве Белоруссии в России.

Boeing 737 уже освободил взлетную полосу и находится на стоянке аэропорта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram