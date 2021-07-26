Путеводитель по выборам-2021. Что нужно знать о многодневном голосовании в сентябре

Кого будут выбирать россияне и как можно проголосовать?

В сентябре в России пройдут многодневные выборы. Голосование продлится с 17 до 19 сентября. ЦИК настаивает именно на таком формате, чтобы избежать скопления людей в пандемию.

Граждане выберут глав сельских поселений, депутатов — Госдумы, заксобраний, мундепов — и губернаторов на избирательных участках в 85 регионах (проголосовать также можно будет на федеральной территории “Сириус”). Особый интерес представляют выборы депутатов Госдумы, а также глав Чечни и Хабаровского края.

Основные кампании, запланированные на Единый день голосования 19 сентября:

выборы депутатов Госдумы восьмого созыва (кандидаты от 15 партий и самовыдвиженцы);

выборы высших должностных лиц в 12 регионах;

выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в регионах;

выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) в регионах.

Глав регионов в Мордовии, Тыве, Чечне, Хабаровском крае, Пензенской, Белгородской, Тверской, Тульской и Ульяновской областях (9 регионов) изберут прямым голосованием. Еще в трех регионах — Карачаево-Черкесии, Дагестане и Северной Осетии — высших должностных лиц выберут региональные парламенты.

На выборах главы Чечни зарегистрировались три кандидата: действующий глава региона Рамзан Кадыров (от регионального отделения “Единой России”), коммунист и член парламента Чечни Халид Накаев, а также замглавы администрации Чечни Иса Хаджимурадов — от регионального отделения партии “Справедливая Россия — Патриоты — За правду”.

За пост губернатора Хабаровского края будут бороться 8 кандидатов: Владимир Чернышов (“Новые люди”), Петр Перевезенцев (КПРФ), Владимир Парфенов (“Партия пенсионеров”), Бабек Мамедов (“Родина”), Игорь Логвинов (“Зеленая альтернатива”), Марина Ким (справедливороссы), Михаил Дегтярев (ЛДПР) и Микаел Багдасарян (“Зеленые”).

В Москве пройдут две избирательные кампании: довыборы депутатов Мосгордумы и выборы членов Совета депутатов муниципального округа Щукино.

Всего пройдет более 4,4 тысячи избирательных кампаний в 85 регионах. Полный список выборов доступен на сайте ЦИК по ссылке (нужно отфильтровать выдачу по дате выборов 19 сентября).

Онлайн-голосование

Жители семи регионов — Москвы и Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей — смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ или онлайн-голосование). Такое право также получили жители Донбасса, которые получили гражданство России (понадобится подтвержденная запись на госуслугах), но еще не имеют регистрации на территории России (см. указ президента от 24 апреля 2019 года).

Подать заявление на участие в ДЭГ можно на госуслугах (избирателям из Москвы также на портале mos.ru) со 2 августа по 13 сентября включительно. Само онлайн-голосование продлится на сайте vybory.gov.ru с 8 утра 17 сентября до 20 часов 19 сентября.

Москвичи смогут проверить готовность системы электронного голосования во время тестирования, которое пройдет с 29 по 30 июля.

Видеонаблюдение

14 июля ЦИК единогласно приняла постановление о порядке видеонаблюдения на выборах в сентябре. Члены избирательных комиссий всех уровней, партии и кандидаты получат доступ онлайн через служебный портал. Все остальные (избиратели, наблюдатели, журналисты) смогут посмотреть трансляции очно в специальных центрах общественного видеонаблюдения, которые организуют региональные Общественные палаты. Журналисты в Москве также смогут следить за выборами в инфоцентре ЦИК.

Камеры включат за день до начала выборов — в 8 утра 16 сентября. В 20 часов 19 сентября выборы завершатся, но наблюдение будет работать до ввода данных протоколов в ГАС “Выборы”. Записи сохранят в течение года.

Отказ от общедоступных трансляций оспорили в партии “Яблоко”. Представители объединения подали иск против ЦИК в Верховный суд, однако тот отказался принимать заявление. Глава комиссии Элла Памфилова назвала документ партии абсурдным и “подленьким”.

С просьбой вернуть свободный доступ к видеотрансляции с избирательных участков к Памфиловой обратился координатор поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”, кандидат по 208-му одномандатному округу Москвы Олег Леонов. По его мнению, видеонаблюдение в новом формате снизит прозрачность голосования и подсчета голосов.

В ЦИК уверяют, что “оптимизация” процесса связана с необходимостью сэкономить федеральный бюджет. Памфилова при этом не исключает, что некоторые регионы за свой счет организуют общедоступные трансляции. По ее подсчетам, только Москве на это необходим один миллиард рублей.

На заседании 14 июля зампред ЦИК Николай Булаев также заявил, что возможности видеонаблюдения будут расширены. Он привел в пример следующую статистику:

Выездное голосование

Многодневное голосование пройдет на избирательных участках, онлайн (см. информацию о ДЭГ выше), на дому и в формате выездного голосования. Голосование на придомовых территориях, прозванное в народе “голосованием на пеньках”, отменили.

Выездное голосование продлится с 17 по 18 сентября и пройдет в населенных пунктах, транспортное сообщение с которыми затруднено. Участки для голосования должны быть оборудованы ширмой, обеспечивающей тайну голосования, информационными материалами и местами для комиссии и наблюдателей. Адреса выездного голосования определят до 10 сентября.

Для участия в выборах вне помещения для голосования необходимо обратиться в избирком. Такая возможность предоставляется гражданам, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно посетить избирательный участок или не могут до него добраться.

Стать наблюдателем

Наблюдателей за выборами набирают партии, кандидаты и общественные организации, например, региональные Общественные палаты и движение “Голос” (региональное подразделение этой организации — "Голос-Урал" — включено Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента).

Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, СМИ-иноагенты, а также нежелательные организации не смогут вносить в Общественную палату предложения о назначении наблюдателей в избирательные комиссии.

Наблюдателями не могут быть:

лица, замещающие государственные должности России в органах исполнительной власти;

лица, замещающие государственные должности субъектов России в органах исполнительной власти субъектов России;

главы местных администраций;

судьи;

прокуроры;

члены избирательных комиссий с правом решающего голоса;

физические лица, признанные в установленном порядке СМИ, выполняющими функции иностранного агента.

В Москве записаться на регистрацию можно на сайте Корпуса наблюдателей Общественной палаты по ссылке. Необходимо очно подать документы (посетить офис) и пройти обучение. Обучающий курс для наблюдателей стартовал 22 июля. Его ведут преподаватели ВШЭ.

Для работы наблюдателей в Москве на предстоящих выборах создали специальное приложение - “Мобильный наблюдатель”. Его будут применять впервые. С помощью приложения наблюдатель, находясь на участке, сможет сообщить о возможном нарушении. Он может выбрать одну из стандартных ситуаций из перечня, составленного по опыту работы Общественного штаба на голосованиях прошлых лет, или описать происходящее своими словами. Как только сообщение поступит в штаб, его обязательно проверят и в случае необходимости примут меры.

Антон Пичугин, “ТВ Центр”.

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