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Лётчик-космонавт Роман Романенко оценил функционал нового российского истребителя

12:43
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Разработка будет востребована во всем мире, считает он

Лётчик-космонавт Герой России Роман Романенко поделился своими впечатлениями от представленного на авиасалоне "МАКС" российского истребителя пятого поколения Checkmate.

По его мнению, самолет является инновационной разработкой, которая будет востребована во всем мире. Её особенностью - платформа с открытой архитектурой - позволит заказчику выбирать необходимые ему опции.

"Наличие системы искусственного интеллекта позволит снизить нагрузку на лётчика, что позитивно скажется на концентрации во время выполнения боевых задач. Не менее важно в новом истребителе и то, что электроника будет оценивать состояние аппарата в режиме реального времени. С помощью этой функции повышается эффективность обслуживания самолета и одновременно снижается стоимость", – отметил Романенко.

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Лётчик-космонавт Роман Романенко
Лётчик-космонавт Роман Романенко
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