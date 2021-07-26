ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Саблистки Великая и Позднякова вышли в финал Олимпийских игр

12:49
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Выход спортсменок гарантирует две медали

У сборной России будет золото и серебро в фехтовании на саблях.

Россиянка Софья Великая победила в полуфинале венгерку Анну Мартон, а Софья Позднякова - француженку Манон Брюне.

Таким образом, Великая и Позднякова встретятся в финале Олимпийских игр, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что сборная России завоевала восьмую медаль на Играх в Токио. Бронзу в синхронных прыжках в воду завоевали Александр Бондарь и Виктор Минибаев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Саблистки Софья Великая и Софья Позднякова
Саблистки Софья Великая и Софья Позднякова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.