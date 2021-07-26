Саблистки Великая и Позднякова вышли в финал Олимпийских игр

Выход спортсменок гарантирует две медали

У сборной России будет золото и серебро в фехтовании на саблях.

Россиянка Софья Великая победила в полуфинале венгерку Анну Мартон, а Софья Позднякова - француженку Манон Брюне.

Таким образом, Великая и Позднякова встретятся в финале Олимпийских игр, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что сборная России завоевала восьмую медаль на Играх в Токио. Бронзу в синхронных прыжках в воду завоевали Александр Бондарь и Виктор Минибаев.

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