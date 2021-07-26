Номер с видом на Кремль: дочь Джигана и Самойловой отмечает первый юбилей

Девочке скоро исполнится 10 лет
Старшей дочери рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой на днях исполнится 10 лет. В честь первого юбилея родители подготовили для Ариелы шикарные подарки.
Оксана Самойлова призналась, что девочке порой тяжело приходится в компании младших сестер и брата. Чтобы порадовать девочку, мама сняла для них с дочерью роскошный номер в отеле с видом на Красную площадь.
"Те, у кого нет троих братьев и сестер, не поймут этого кайфа – побыть наедине с родителями", - с уверенностью заявила Самойлова.
Кроме номера в отеле, звездная мама подарила дочери розовую сумочку от Louis Vuitton, а затем в компании Джигана семейство на три часа отправилось в спа-салон.
Приятные бонусы – игрушки и торт – девочка получила в подарок и в отеле.
Вероятно, отдыхом в компании родителей празднование дня рождения Ариелы не закончится. Знаменитые родители ежегодно устраивают масштабные праздники в честь своих детей, а на этот раз, ко всему прочему, ребенок отмечает свой первый серьезный юбилей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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