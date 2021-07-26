Кремль: Путин болеет за российских олимпийцев

Но онлайн за соревнованиями не следит

Владимир Путин не следит за всеми олимпийскими соревнованиями, но в Кремле "болеют за наших". Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что Путин уже поздравил Виталину Бацарашкину с золотом в стрельбе из пневматического пистолета.

"Президент, как вы понимаете, не имеет возможности прямо смотреть, что называется, онлайн выступления наших спортсменов. Но, конечно же, так же, как и мы все, болеем за наших", - ответил Песков. Его слова приводит ТАСС.

Он отказался давать прогнозы о том, какое место займет Россия в медальном зачете.

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