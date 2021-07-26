ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин предложил построить новую кольцевую дорогу вокруг Петербурга

14:39
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Президент уверен, что проект будет востребован

Аэропорт "Пулково" станет одним из крупнейших в Европе. Благодаря модернизации его пропускная способность увеличится до 30 миллионов пассажиров в год. Об этом сегодня доложили Владимиру Путину на совещании по развитию транспортной сети в северо-западном регионе. В нём приняли участие губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко.

Власти агломерации активно работают над обновлением парка городского транспорта. Большое внимание уделяют вопросам экологии. Уже в следующем году в северной столице выйдут на линии почти три тысячи новых автобусов отечественного производства на газомоторном топливе. Это первый проект такого масштаба в России. В области будут строить станции метро. Развивается и сеть автомобильных дорог.

"Нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье. Думаю, что для такой крупной агломерации, как и Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано", - сказал Владимир Путин.

"Я считаю, что это очень хорошее предложение. Это старая бетонка, наподобие московской, она идет по территории Ленинградской области, и это бы расшило… У нас буквально немного времени для этого. Уже на КАДе у нас создаются пробки, особенно в ряде направлений. Это очень актуально как для Санкт-Петербурга, так и для Ленинградской области", - сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Еще на одну тему я хотел бы обратить внимание. Эта тема тоже касается агломерации, хотя она чуть дальше от города, но это тема и туристическая, и экономическая, и социальная, и, конечно, имиджевая. Имею в виду приход в 2023 году "Формулы-1" на Игору. Мы понимаем, что это минимум в день 50 тысяч болельщиков, которых надо принять, которых надо разместить. Мы совместно с РЖД подготовили свои предложения", - сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга
Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга
Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга
Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.