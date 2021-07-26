Модуль "Пирс" отстыковали от МКС

Его затопят в Тихом океане

На Международной космической станции сегодня прошла отстыковка российского модуля "Пирс". Из-за отсутствия своих двигателей - аппарату помогает грузовой корабль "Прогресс-МС-16". И через несколько часов "Пирс" будет сведён с орбиты, передает "ТВ Центр".

Это первый модуль, который отстыковали от МКС. Ранее он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции. На его счету - 52 спецоперации. Позже модуль затопят в Тихом океане. А его место займёт новый аппарат под названием "Наука" - стыковка запланирована на четверг.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram