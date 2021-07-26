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Жириновский поблагодарил Собянина за работу

14:43
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Лидер ЛДПР отметил развитие метро

Улучшение условий для жизни в Москве сегодня обсуждал лидер ЛДПР Владимир Жириновский с представителями партии и профильными экспертами, передает "ТВ Центр".

На конференции по развитию столичного региона рассмотрели целый ряд тем, в том числе программу капитального ремонта улиц, организацию спортивных мероприятий, состояние транспортных систем и сохранение историко-культурного наследия Москвы.

"Спасибо сегодняшнему мэру Москвы, очень много пешеходных (мест) стало. Удобное метро сегодня, посмотрите, вообще самое, наверное, большое метро в мире. Почему об этом не говорят? Такого нет метро! Ведь наш город - самый большой по площади. Больше, чем наш город, нет ничего", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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