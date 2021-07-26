Роман Романенко рассказал об основах патриотического воспитания

Какие ценности нужно прививать подрастающему поколению?

Какие ценности нужно прививать подрастающему поколению, обсудили сегодня в Москве на круглом столе в Штабе общественной поддержки, передает "ТВ Центр".

В разговоре приняли участие военные, члены "Молодой гвардии", а также политики, в том числе депутат Госдумы, летчик-космонавт Роман Романенко. Говорили о том, как развивать волонтерское движение в регионах и на чем основано патриотическое воспитание сегодня.

"В основе патриотического воспитания современной молодежи должна лежать любовь к родине, отечеству, к народу, к людям, к своей семье - тоже немаловажно, ну и отношение к жизни, помощь ближнему, забота о ветеранах, забота о старшем поколении", - сказал Роман Романенко, герой России, лётчик-космонавт, депутат Государственной думы.

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