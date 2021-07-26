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МИД призвал Токио не скатываться в деструктив в отношениях с Москвой

13:34
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Позиция России по островам неименна

Москве и Токио следует придерживаться ранее достигнутых договоренностей в двусторонних отношениях.
Мишустин обсудит с Путиным "интересные" меры по Курилам

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов на встрече с послом Японии в Москве Тоехиса Кодзуки.

"Настойчиво призвали партнеров не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях и вернуться к выполнению ранее достигнутых договоренностей лидеров о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень", - цитирует его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Программа началась с посещения Курильского архипелага, а именно острова Итуруп. Это вызвало недовольство японской стороны.

В Кремле заявили, что Мишустин будет посещать те российские регионы, которые считает необходимым посетить.  

"Российская позиция неоднократно доводилась до японских коллег в ходе непростых переговоров на самых разных уровнях, в том числе на высшем, эта работа будет продолжаться", - пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Диалог Москвы и Токио о Курильских островах безрезультатно идет с момента окончания Второй мировой войны. Япония считает, что Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи принадлежат ей, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

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