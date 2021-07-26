ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ракова: Число пунктов выдачи наборов "С заботой о здоровье" увеличится вдвое

13:24
  • понедельник
  • 26 июля 2021

В подарок входит набор необходимых вещей для поддержания здорового образа жизни

В Москве почти в два раза увеличится число пунктов выдачи коробки "С заботой о здоровье" для вакцинированных от коронавируса. Как рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, с 26 июля забрать подарок от города можно в Гостином дворе", а с 28 июля - еще в 119 пунктах, открытых на базе поликлиник. "Коробку здоровья" могут получить москвичи старше 65 лет, которые сделали или сделают прививку от COVID-19 в период с 23 июня по 1 октября.

"В июне этого года по решению мэра Москвы стартовала акция для москвичей старше 65 лет - после введения второго компонента вакцины от COVID-19 они могут получить в подарок от города коробку "С заботой о здоровье". Таким образом мы хотим поблагодарить горожан старшего поколения за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих", - сказала Ракова.

В "Коробку здоровья" входят витамины, приборы для измерения артериального давления и пульса, набор косметики по уходу за кожей, таблетница, медицинские маски и другое.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Набор "С заботой о здоровье"
Набор "С заботой о здоровье"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.