Ракова: Число пунктов выдачи наборов "С заботой о здоровье" увеличится вдвое

В подарок входит набор необходимых вещей для поддержания здорового образа жизни

В Москве почти в два раза увеличится число пунктов выдачи коробки "С заботой о здоровье" для вакцинированных от коронавируса. Как рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, с 26 июля забрать подарок от города можно в Гостином дворе", а с 28 июля - еще в 119 пунктах, открытых на базе поликлиник. "Коробку здоровья" могут получить москвичи старше 65 лет, которые сделали или сделают прививку от COVID-19 в период с 23 июня по 1 октября.

"В июне этого года по решению мэра Москвы стартовала акция для москвичей старше 65 лет - после введения второго компонента вакцины от COVID-19 они могут получить в подарок от города коробку "С заботой о здоровье". Таким образом мы хотим поблагодарить горожан старшего поколения за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих", - сказала Ракова.

В "Коробку здоровья" входят витамины, приборы для измерения артериального давления и пульса, набор косметики по уходу за кожей, таблетница, медицинские маски и другое.

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