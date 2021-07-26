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Психолог рассказала, как меньше "зависать" в интернете

13:41
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Бесконтрольный мониторинг соцсетей может отнимать уйму времени

Перестать "зависать" в интернете можно, если найти занятие по душе и "переключаться" на него. По словам психолога Александра Кичаева, первым шагом к этому должно стать понимание, какова на самом деле цель постоянного мониторинга онлайн-ресурсов.
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Эксперт уверен, что бессмысленно бороться с чрезмерным взаимодействием с интернетом путем запретов. Больше результатов принесет рационализация зависимости и ее компенсация другими занятиями.

"Все запреты не воспринимаются нашим бессознательным, частица "не" попросту опускается. Если постоянно хочется получать информацию на сайтах и в чатах, нужно понять, для чего это необходимо. Чтобы улучшить свою жизнь или избавиться от проблем? После этого начинается установочный период рационализации. Ты не просто используешь телефон, чтобы убить время, а ищешь конкретный формат", - рекомендовал Кичаев.

Он посоветовал почаще задаваться вопросом, как еще полезно и интересно можно провести свободное время, чтобы при этом вырасти как личность и расширить свой кругозор, передает "Вечерняя Москва".

"Это может быть спорт или посещение музеев. Нужно изменить алгоритм и создать новую привычку, преследующую ту же цель", - добавил психолог.

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