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Возбуждено дело об убийстве семьи отставного адмирала

13:56
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Расследование контролирует центральный аппарат СКР

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве семьи отставного адмирала ВМФ России Леонида Лобанова.  
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Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии. Центральный аппарат СКР проконтролирует ход расследования убийства.

Ранее издание "Фонтанка" написало, что 24 июля в квартире дома на улице Бутлерова обнаружили тела 84-летней женщины и 56-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. Погибшими оказались 84-летняя жена и 56-летний сын отставного адмирала Военно-морских сил (ВМФ) России Леонида Лобанова.

Преступление произошло не позднее 16 июля, так как десять дней назад отставного адмирала насмерть сбила электричка на железнодорожной станции Ручьи.

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