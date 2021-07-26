Возбуждено дело об убийстве семьи отставного адмирала

Расследование контролирует центральный аппарат СКР

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве семьи отставного адмирала ВМФ России Леонида Лобанова.

Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии. Центральный аппарат СКР проконтролирует ход расследования убийства.

Ранее издание "Фонтанка" написало, что 24 июля в квартире дома на улице Бутлерова обнаружили тела 84-летней женщины и 56-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. Погибшими оказались 84-летняя жена и 56-летний сын отставного адмирала Военно-морских сил (ВМФ) России Леонида Лобанова.

Преступление произошло не позднее 16 июля, так как десять дней назад отставного адмирала насмерть сбила электричка на железнодорожной станции Ручьи.

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