ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Психолог назвал основные минусы отмены штампа о браке в паспорте

14:18
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Это может негативно повлиять на доверие между супругами

Отмена обязательного штампа в паспорте, указывающего на брак и наличие детей, может оказаться губительным для многих семей, уверен психолог Андрей Зберовский. Многие могут воспринять отказ от штампа как желание изменить партнеру.

Психолог рассказала, как меньше "зависать" в интернете
Сомнолог объяснил, как превратиться из "совы" в "жаворонка"

"Есть определенный стереотип мышления: если у мужчины или женщины отсутствуют данные о браке в паспорте, значит, он не заинтересован в нем и не дорожит отношениями. Для некоторых это служит сигналом к расставанию — мотивирующий фактор к изменам", - считает эксперт.

Он допустил, что информация о наличии семьи может "всплыть" спустя несколько месяцев после начала новых отношений, передает "Вечерняя Москва".

"Теперь информацию об этом взять неоткуда. Если человек узнает о браке партнера на пятом-седьмом свидании, еще не поздно остановиться. А вот по окончании трех-четырех месяцев отношений, когда любовь уже сильная, люди махнут на все рукой, будут отбивать друг друга из семьи", - предположил психолог.

Также он отметил, что партнеры попросту могут не сойтись во мнении, ставить штамп или нет, что также негативно скажется на их совместной жизни.

В июле 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому наличие штампов о браке и детях в паспорте не является обязательным.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Свадьба
Свадьба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.