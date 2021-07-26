Психолог назвал основные минусы отмены штампа о браке в паспорте

Это может негативно повлиять на доверие между супругами

Отмена обязательного штампа в паспорте, указывающего на брак и наличие детей, может оказаться губительным для многих семей, уверен психолог Андрей Зберовский. Многие могут воспринять отказ от штампа как желание изменить партнеру.

"Есть определенный стереотип мышления: если у мужчины или женщины отсутствуют данные о браке в паспорте, значит, он не заинтересован в нем и не дорожит отношениями. Для некоторых это служит сигналом к расставанию — мотивирующий фактор к изменам", - считает эксперт.

Он допустил, что информация о наличии семьи может "всплыть" спустя несколько месяцев после начала новых отношений, передает "Вечерняя Москва".

"Теперь информацию об этом взять неоткуда. Если человек узнает о браке партнера на пятом-седьмом свидании, еще не поздно остановиться. А вот по окончании трех-четырех месяцев отношений, когда любовь уже сильная, люди махнут на все рукой, будут отбивать друг друга из семьи", - предположил психолог.

Также он отметил, что партнеры попросту могут не сойтись во мнении, ставить штамп или нет, что также негативно скажется на их совместной жизни.

В июле 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому наличие штампов о браке и детях в паспорте не является обязательным.

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