Песков рассказал о мерах предосторожности перед встречами с Путиным

Ранее президент сообщил, что привился "Спутником V"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о мерах безопасности, которые принимаются перед личными встречами Владимира Путина.

Как отметил кремлевский спикер, зависят эти меры в условиях пандемии от конкретного человека.

"Кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то - меньшее количество дней выдерживает карантин", - цитирует пресс-секретаря "Интерфакс".

При этом Песков подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в России пока далека от нормализации. Вместе с тем у Путина нет проблем с передвижением по регионам и проведением рабочих встреч.

Ранее в ходе прямой линии глава государства сообщил, что привился "Спутником V".

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