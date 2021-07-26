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Песков рассказал о мерах предосторожности перед встречами с Путиным

13:48
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Ранее президент сообщил, что привился "Спутником V"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о мерах безопасности, которые принимаются перед личными встречами Владимира Путина.
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Как отметил кремлевский спикер, зависят эти меры в условиях пандемии от конкретного человека.

"Кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то - меньшее количество дней выдерживает карантин", - цитирует пресс-секретаря "Интерфакс".

При этом Песков подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в России пока далека от нормализации. Вместе с тем у Путина нет проблем с передвижением по регионам и проведением рабочих встреч.

Ранее в ходе прямой линии глава государства сообщил, что привился "Спутником V".

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